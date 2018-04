Düsseldorf - Gewerkschaft der Polizei in NRW vor Wechsel an der Spitze

Düsseldorf.

Nach fünfeinhalb Jahren kommt es an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen zu einem Wechsel. Landeschef Arnold Plickert (61) tritt nicht wieder an, weil er in Kürze die Pensionsgrenze von 62 Jahren erreicht, teilte die Gewerkschaft in Düsseldorf mit.