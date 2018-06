Düsseldorf - Gesundheitsminister treffen bei Konferenz auf Proteste

Düsseldorf.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen am Mittwoch (13.00 Uhr) in Düsseldorf zu ihrer zweitägigen Jahreskonferenz zusammen und treffen dabei gleich zum Auftakt auf Proteste. Die Gewerkschaft Verdi hat Alten- und Krankenpfleger aufgerufen, gegen den Personalmangel in Kliniken und Pflegeheimen zu demonstrieren.