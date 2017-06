Gesundheitsamt warnt: Auffällig hohe Ozon-Belastungen gemessen

Region. In der Städteregion Aachen wurden am Dienstag auffällige Ozon-Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen. Auch am Mittwoch blieben die Werte weiterhin hoch. Schlimmstenfalls kann das Folgen für die Gesundheit haben.

Konkret wurde bei der Messstation in Aachen-Burtscheid um 16 Uhr ein Höchstwert von 212 Mikrogramm je Kubikmeter Luft registriert. In Simmerath stieg die Ozon-Belastung zum gleichen Zeitpunkt auf 206 Mikrogramm an.

Auch für Mittwoch werden gerade in den Nachmittagsstunden weiterhin hohe Werte vorhergesagt. Erhöhte Ozon-Konzentrationen können eine belastende Wirkung auf den Menschen ausüben. Unter ungünstigen Umständen treten Kopfschmerzen sowie Reizungen der Schleimhäute auf. Eine akute gesundheitliche Gefährdungbesteht jedoch in der Regel nicht. Wirkungen treten meist bei empfindlichen Personen mit einem vorgeschädigten Atemwegsystem sowie Babys und Kleinkindern auf.

Zum Personenkreis mit hoher Empfindlichkeit gehören mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Ihnen wird geraten, bei einer Konzentration von mehr als 180 Mikrogramm je Kubikmeter Luft ungewohnte längere körperliche Anstrengungen im Freien wie Ausdauersport, andauernde Mannschaftsspiele und andere Aktivitäten im Freien zu vermeiden oder auf ein Minimum einzuschränken. „Wer Sport treiben möchte, sollte dies bevorzugt in den frühen Morgenstunden machen“, sagt Dr. Cornelia Konteye vom städteregionalen Gesundheitsamt.

Die stündlich aktualisierten Ozonwerte aller 33 Messstationen in NRW können beim Landesamt für Natur, Umwelt und VerbraucherschutzNRW abgefragt werden.