Düsseldorf - Gestohlener Strom für Cannabis-Zucht: Streit um mehr als 64.000 Euro

Düsseldorf.

In einem Zivilverfahren vor dem Düsseldorfer Landgericht streiten ein Stromlieferant und ein Vermieter um gestohlenen Strom für eine Drogenplantage. In einem vermieteten Hochbunker in Düsseldorf war eine energieaufwendige Cannabis-Plantage betrieben worden - eine der größten, die in Nordrhein-Westfalen entdeckt wurden. Die Stadtwerke fordern mehr als 64.000 Euro für nicht bezahlten Strom und Wasser.