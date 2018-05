Düsseldorf - Gericht prüft neue Einheits-Mindestgröße für NRW-Polizisten

Düsseldorf.

Die Mindestgröße für Polizisten in Nordrhein-Westfalen kommt erneut auf den juristischen Prüfstand. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf will an diesem Dienstag (10.00 Uhr) über die Klage einer 1,60 Meter großen Bewerberin verhandeln (Az. 2 K 766/18). Weitere Verfahren seien bereits anhängig, teilte das Gericht mit.