Nideggen - Geologe Franz Richter: Eine Reise in die Zeit, als die Eifel eine Wüste war

Führung durch Nideggen am 16. September

Die Wanderung zum Tag des Geotops in Nideggen dauert rund drei Stunden, der Weg ist rund fünf Kilometer lang. Barrierefrei ist der Weg nicht, festes Schuhwerk wäre sinnvoll. Wer Interesse hat, sich die atemberaubende Landschaft in und um Nideggen und den Untergrund, auf dem der Kernort steht, einmal genau und unter fachlicher Führung anzuschauen, der kann sich im Vorfeld bei Franz Richter anmelden unter Telefon 0179/1141590.

Treffpunkt ist am 16. September um 11 Uhr der Parkplatz an der Jugendherberge in Nideggen, Im Effels 10. Wer sich kurzfristig zur Teilnahme entschließt, kann auch spontan vorbeikommen und mitlaufen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Infos zu weiteren Exkursionen am Tag des Geotops unter www.gd.nrw.de