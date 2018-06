Berlin/Köln - Generalbundesanwalt warnt nach Kölner Gift-Fund vor Anschlägen mit Bio-Waffen

Berlin/Köln.

Nach der Festnahme des Biobomben-Bauers in Köln hat Generalbundesanwalt Peter Frank vor der Gefahr durch Anschläge mit biologischen Kampfstoffen gewarnt. „Wir müssen uns davon verabschieden, dass terroristische Straftaten immer nach dem gleichen Muster erfolgen”, sagte Frank in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen am Mittwochabend.