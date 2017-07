Düsseldorf/Simmerath/Erkelenz.

Die Fraktionen von CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag wollen am Mittwoch die Landesregierung auffordern, die Mindestgrößen-Verordnung befristet auszusetzen. Die Schulträger sollen damit die Möglichkeit bekommen, eigentlich auslaufende Schulen doch noch zu erhalten. Die Schulträger, also etwa die Kommunen, sollen damit die Möglichkeit bekommen, zu klein gewordene Schulen doch noch zu erhalten. Schwarz-Gelb will damit bessere Wahlmöglichkeiten für die Eltern sichern.