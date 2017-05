Geldautomat gesprengt: Täter flüchten über Autobahn

Langerwehe.

Die Nachbarn einer Tankstelle in Langerwehe wurden in der Nacht auf Freitag durch einen lauten Knall aus den Schlaf gerissen. Zwei unbekannte Täter hatten einen an der Außenseite der Tankstelle befestigten Geldautomaten gesprengt und sind anschließend Richtung Aachen geflüchtet.