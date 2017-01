Geisterfahrer-Unfall auf A4: Toter und Schwerverletzte

Kerpen/Merzenich. Ein Falschfahrer hat auf der Autobahn 4 zwischen den Abfahrten Elsdorf und Merzenich eine tödliche Karambolage mit fünf Fahrzeugen verursacht. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle.

Bildergalerie Geisterfahrer-Unfall auf der A4: Toter und Schwerverletzte

Seine 59-jährige Beifahrerin und der 47-jährige Falschfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, hatten Autofahrer gegen 11.30 Uhr einen Falschfahrer gemeldet, der mit seinem Wagen auf dem Standstreifen der A4 in Richtung Aachen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge lenkte der 47-Jährige dann auf Höhe des Kerpener Stadtteils Buir seinen Wagen auf die Fahrbahn. Dort prallte er mit seinem Auto zunächst gegen einen Sattelzug und schleuderte dadurch auf den linken Fahrstreifen der Autobahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß.

Für den Audi-Fahrer kam dagegen jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Seine Beifahrerin sowie der Falschfahrer wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht und schweben derzeit noch in Lebensgefahr.

Bei dem Unfall, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren, wurden außerdem zwei weitere Menschen verletzt, als ihr Auto von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen wurde.

Die A4 wurde ab dem Kreuz Kerpen in Richtung Aachen gesperrt. Vor dem Kreuz und auf den umliegenden Strecken bildeten sich teils kilometerlange Staus. Die Sperrung soll noch bis bis etwa 20 Uhr andauern.