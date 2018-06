Jülich.

Ein banales Sprichwort reicht, um das Ergebnis einer der größten Gehirn-Studien kurz und knapp zusammenzufassen, die je am Forschungszentrum Jülich gemacht worden sind. „Wer rastet, der rostet.“ Dass das Sprichwort stimmt, haben die Jülicher Forscher von Anfang an nicht bezweifelt. Sie wollen aber wissen, warum genau das so ist.