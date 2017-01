Vom Ratsherrn zum Spitzenkandidaten

Armin Laschet (55) ist mit drei Brüdern aufgewachsen. Kindheit und Jugend in Aachen-Burtscheid waren maßgeblich geprägt vom Engagement in der katholischen Kirche. „Ich bin im katholischen Umfeld sozialisiert worden – vom Kindergarten bis zur Schule.“

Laschet studierte Jura und begann seine politische Karriere als Ratsherr seiner Heimatstadt (1989-2004). Er war Mitglied des Bundestags (1994-1998) und des Europaparlaments (1999-2005). Während der fünf Jahre im Landeskabinett von Jürgen Rüttgers 2005 bis 2010 hat er vor allem als Integrationsminister Akzente gesetzt, die bundesweit und über die Parteigrenzen hinweg anerkannt worden sind. 2012 wurde er CDU-Landesvorsitzender.

In einer politischen Ochsentour vom Münsterland bis zur Eifel, von der Rur bis zur Weser hat sich Laschet seitdem Nordrhein-Westfalen angeeignet. Nun will er das Land regieren. „Es ist ja irgendwie auch organisch gewachsen, und man empfindet es nicht ständig als etwas Besonderes, was man jetzt ist“, sagt er.

Mit seiner Frau Susanne ist Armin Laschet seit 1985 verheiratet. Sie haben zwei Söhne und eine Tochter. Seine Kinder begleiten die Karriere ihres Vaters gelassen. Der käme nicht auf die Idee, sie in seine Kampagne einzubinden. „Wenn sie irgendwo mitmachen wollen, können und werden sie das tun. Aber in erster Linie führen sie ihr eigenes Leben. Das finde ich genau richtig. Ich hoffe, sie wählen mich.“