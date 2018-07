Eupen - Gegen Bäume geprallt und überschlagen: Zwei Verletzte Personen

Eupen. In Eupen hat es am Mittwochnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Straßengraben, ehe er nach einem Überschlag auf dem Dach liegen blieb.

Der Unfall ereignete sich um 16.28 Uhr auf der Monschauer Straße. Der 76-jährige Autofahrer war mit seiner 57 Jahre alten Beifahrerin in Richtung Mützenich unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle, der Wagen gerät in den Straßengraben, stößt mit zwei Bäumen zusammen, überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen.

Die beiden Insassen mussten von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden, sie wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.