Gefundener Ehering: Besitzer meldet sich

Schleiden. Kaum hatte sich die Nachricht von dem im Nationalpark Eifel verlorenen Ehering mit den eingravierten Namen Karl-Heinz und Irma über die Netzwerke und Medien verbreitet, war das Rätsel um das seltene Fundstück auch schon gelöst.

Am Freitagmorgen meldete sich der gesuchte Karl-Heinz bei der Nationalparkleitung, wie ein Sprecher bestätigte.

Parkaufseher Max Effenberg hatte den Ring am Sonntag bei einer Gebietskontrolle an einem beliebten Wanderweg im Herzen der Landschaft gefunden. Das Schmuckstück hatte auf dem Neuschnee gelegen, weswegen man davon ausging, dass der Ring vermutlich am vergangenen Wochenende abhanden gekommen war.

Ein Aufruf des Nationalparks bei Facebook war bis Donnerstagabend rund 60.0000-mal geteilt worden. Die Nationalparkleitung will nun prüfen, ob es sich bei Karl-Heinz tatsächlich um den rechtmäßigen Eigentümer handelt und den Ehering dem Paar dann offiziell überreichen.