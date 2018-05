Wegberg-Uevekoven/Aachen/Münster.

Die Taschenlampe ist die Lösung! Ist der Schulweg zu dunkel, können sich Schulkinder mit einem solchen tragbaren Licht behelfen. So ähnlich formulierte es ein Richter am Münsteraner Oberverwaltungsgericht. In dem Urteil, das er am Mittwoch zu sprechen hatte, ging es um die mögliche besondere Gefährlichkeit des Schulweges einer Grundschülerin aus Uevekoven, die in Wegberg zur Schule geht.