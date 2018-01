Köln - Gefährliche Jagd über schneeglatte A4: Junge Männer festgenommen

Köln. Nach einer einstündigen Verfolgungsjagd über die schneeglatte Autobahn A4 haben Polizeibeamte vor einem Autobahntunnel bei Köln einen Wagen gestoppt. Bei der Kontrolle der Insassen kam dann heraus, warum der junge, aus Köln stammende Fahrer und sein Beifahrer vor der Polizei geflohen waren.

Im sauerländischen Olpe hatten Beamte in der Nacht zum Montag das Auto mit zwei Insassen kontrollieren wollen. Statt anzuhalten, gab der junge Fahrer Gas und raste auf die A4. Mit über 100 Stundenkilometern war er streckenweise auf der glatten Fahrbahn unterwegs. Auf der schneebedeckten Autobahn versuchte der Kölner mit hohem Tempo und dem riskanten Überholen eines Schneepflugs über den Seitenstreifen, die Polizei abzuschütteln.

Am Autobahnkreuz Köln-Ost fuhr der Fahrer weiter auf die Bundesstraße B55n, mehrere Streifenwagen im Schlepptau. Am Tunnel bei Buchforst war dann Schluss, der Wagen fuhr sich an einer Baustelle fest, wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Olpe erklärte.

Der 18-Jährige habe keinen Führerschein vorweisen können und offensichtlich unter Drogen gestanden, teilte die Polizei mit. Gegen den 19-jährigen Beifahrer lag sogar ein Haftbefehl vor. Außerdem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Wagens gestohlen waren. Auf den Fahrer kommt jetzt ein gesalzenes Strafverfahren zu.