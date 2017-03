Geert Wilders PVV wird stärkste Kraft in Limburg

Maastricht. Der Gesamtsieger der niederländischen Parlamentswahlen vom Mittwoch heißt zwar Mark Rutte - doch in der Provinz Limburg ticken die Uhren traditionell anders. Im südöstlichen Zipfel der Niederlande mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern ist die Partei PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders zur stärksten Kraft gewählt worden.

Nach Auszählung aller Stimmen hat die PVV (Partij voor de Vrijheid) in 15 der 31 Kommunen die meisten Wählerstimmen bekommen und wird so vor der rechtsliberalen VVD das aus 47 Sitzen bestehenden Provinzparlament dominieren. Sie siegte in der Provinzhauptstadt Maastricht ebenso wie in der Industriemetropole Sittard-Geleen, der nördlichen Stadt Venlo und den Grenzkommunen Vaals, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf und Simpelveld.

Die PVV kam in Limburg insgesamt auf 19,5 Prozent (2012: 17,7). Ihr Vorsprung beträgt nach Auszählung aller Wählerstimmen rund 10.000 Stimmen. Das Endergebnis in Limburg steht damit im Gegensatz zum landesweiten Trend, wo Rutte den islamfeindlichen Rechtspopulisten mit der auffälligen blonden Frisur zumeist deutlich deklassieren konnte.

Die VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) von Premierminister Mark Rutte fiel in Limburg mit 17,9 Prozent auf Platz zwei (2012: 22,6 Prozent).

Auf dem dritten Rang folgt die Socialistische Partij (SP), die leicht von 14,3 (2012) auf 13,6 Prozent verlor, dahinter der christdemokratische CDA (Christen Democratisch Appèl), der sich von 9,6 im Jahr 2012 auf 14,9 Prozent verbessern konnte.

Schwerstens abgestraft wurde auch in Limburg die sozialdemokratische Partij van de Arbeid (PvdA). Vor vier Jahren mit rund einem Viertel der Stimmen noch die zweiststärkste Kraft, wurde sie nun mit nur noch 4 Prozent regelrecht marginalisiert und landete sogar noch hinter der Seniorenpartei 50+.

Wilders' Erfolg in der römisch-katholisch geprägten Provinz kommt nicht von ungefähr. Er ist Limburger - er wurde 1963 in Venlo geboren. Er trifft offenbar bei vielen Wählern in seiner Heimat, die sich vom industriell boomenden Westen des Landes abgehängt fühlen.

Bei der Provinzialwahl im März 2015 hatte allerdings die CDA mit rund 23 Prozent den ersten Platz belegt, die PVV kam auf knapp 18 Prozent, Ruttes VVD lag mit rund 11,5 Prozent nur auf dem vierten Platz.

Wilders' PVV hat auch in einigen anderen Kommunen an der Grenze zu Deutschland stark abgeschnitten, etwa in Emmen. Auch in der zweiten der beiden katholichen Provinzen, Noord-Brabant, kam die PVV auf hohe Stimmenanteile, ebenso in Rotterdam und Den Haag.