Euskirchen - Fußgänger entdecken Leiche eines 61-Jährigen in Euskirchen

Euskirchen. Fußgänger haben in der Innenstadt von Euskirchen die Leiche eines 61-jährigen Mannes gefunden. Eine 53-Jährige - nach aktuellem Stand seine Ehefrau - wurde am Sonntagvormittag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Der leblose Körper habe unmittelbar am Wasser des Veybaches gelegen. Ein Rechtsmediziner sei bis in den Nachmittag hinein am Tatort gewesen und habe die Leiche untersucht.

Beamte hätten die Festgenommene rund 40 Meter entfernt in der Wohnung von Bekannten aufgespürt. Das Ehepaar war nach Informationen der Polizei aus Russland zu Besuch. Weitere Hintergründe seien noch unklar - die Ermittlungen zum konkreten Verletzungsbild des Verstorbenen und dem möglichen Ablauf des Geschehens dauern weiter an.