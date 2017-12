Aachen - Fumagalli ist Star beim Weihnachtscircus in Aachen

Tolle Rabatte am Aboplus-Tag und Vorstellungen bis zum 7. Januar 2018

Der Weihnachtscircus gastiert ab Freitag bis zum 7. Januar 2018 auf dem Bendplatz Aachen.

Vorstellungen finden täglich um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr statt. Am 24. Dezember und am 1. Januar sind keine Vorstellungen.

Tickets zwischen 22/19 Euro und 57/53 Euro gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Zeitungsverlag Aachen und an der Zirkuskasse.

Für Abonnenten unserer Zeitung gibt es am Aboplus-Tag am Dienstag, 2. Januar 2018, für die Vorstellungen um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr Sonderpreise in drei Klassen (Kategorie 1: 39,90 Euro, Kategorie 2: 29,90 Euro, Kategorie 3: 19,90 Euro).

Alle Preise inklusive der üblichen Vorverkaufsgebühren, zuzüglich einem Euro Servicegebühr.

Aboplus-Karten erhalten zudem auf alle anderen Shows des Weihnachtscircus 20 Prozent Rabatt. Tickets (maximal sechs Stück pro Aboplus-Karte) sind erhältlich im Kundenservice des Medienhauses.

Weitere Infos: www.weihnachtscircus-aachen.eu.