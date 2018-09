Köln - Füttern verboten: Gefährliche Leckerbissen im Tierpark

Anfüttern führt zu großen Problemen

Um schöne Fotos zu bekommen oder Tiere in der Natur besser beobachten zu können, werden nicht selten Waschbären, Wildschweine oder sogar auch Füchse angefüttert. Das sollte man unbedingt unterlassen, teilt die Naturschutzorganisation BUND mit. Die Fütterungen führen dazu, dass die Wildtiere ihre Scheu vor dem Menschen verlieren. Die halbzahmen Tiere werden dann oft zum Problemfall, wenn sie auf der Suche nach Futter in Dörfern und Städten Menschen näher kommen. Dabei richten sie nämlich häufig Schäden an – oder verletzen sogar Menschen.