Weitere Informationen

Haus der Geschichte, Museumsmeile,

Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

U-Bahnstation Heussallee/Museumsmeile (Linien 16, 63 und 66); www.hdg.de

Öffnungszeiten:

Dienstag-Freitag 9-19 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag 10-18 Uhr; Montag geschlossen.

Der Eintritt ist frei. Parkhäuser an der Museumsmeile: Marie-Kahle-Allee oder Bonn Conference Center: Welckerstraße/Karl-Carstens-Straße.

Am 26. März findet erstmals der Familiensonntag rund um das Thema Auto statt. Er ist zugleich Start der Reihe „Offenes Atelier“ mit jeweils unterschiedlichen Angeboten für Familien und Kinder an jedem Sonntag bis zum 21. Januar 2018 jeweils von 11 bis 17 Uhr. Am 26. März ist eine XXL-Carrera-Bahn aufgebaut.

Am 2., 9., 16., 17., 23. und 30. April geht es im „FabLab“ um das Basteln aus leeren Milchdosen und Papprollen von garantiert schadstofffreien Spielzeugautos.

Am 7., 14., 21. und 28. Mai sowie am 4., 5., 11., 15., 18. und 25. Juni lernen Kinder mit dem „HdG-Führerschein“ das Museum kennen und bekommen viele Tipps zum Straßenverkehr.

Am 2. und 9. Juli sowie am 3., 10., 17. und 24. September können Autoerlebnisse in einem persönlichen Fotoalbum festgehalten werden.

Sanierungsarbeiten: Das Haus der Geschichte lädt das ganze Jahr zum Besuch der Wechselausstellungen, Veranstaltungen und historischen Orte ein. Die Dauerausstellung ist bis Mitte Dezember 2017 wegen Sanierungsarbeiten am Glasdach geschlossen.

