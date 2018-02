Schwerer Unfall auf A4 bei Weisweiler: Zwei Schwerverletzte

Eschweiler. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 4 bei Weisweiler sind am Freitagabend fünf Autos ineinandergefahren. Dabei gab es nach Polizeiangaben mindestens zwei lebensgefährlich Verletzte und vier weitere Verletzte. Die Autobahn in Richtung Heerlen/Aachen ist momentan noch voll gesperrt.

Bildergalerie Schwerer Unfall: A4 gleicht einem Trümmerfeld

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Autobahnpolizei Köln gegen 18.45 Uhr zwischen Langerwehe und Eschweiler-Ost. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 56-jähriger Mann mit einem Porsche und einem Anhänger auf der rechten Spur in Richtung Aachen. Bei eine Spurwechsel auf die mittlere Spur übersah der Mann einen 46-jährigen Corsafahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verkeilte der Anhänger des Gespanns und riss sich los. Der Porsche schleuderte über die Fahrbahn.

Eine 19-jährige Audifahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Porsche zusammen. Der Porsche landete als Folge des Zusammenstoßes auf der Seite. Sowohl der Porschefahrer als auch die Fahrerin des Audis wurden lebensgefährlich verletzt.

Dem entstandenem Trümmerfeld konnten ein 48-jähriger Mann und ein 50-jähriger Mercedesfahrer nicht mehr ausweichen. Auch der Citroen einer vierköpfigen Familie kollidierte mit den Trümmern, die Insaßen wurden leicht verletzt.

Die Rettungsarbeiten dürften sich bis weit in die Nacht hinziehen. Wann die Sperrung aufgehoben werden könne, stand zunächst nicht fest. Autofahrern riet die Polizei, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Wer von Köln kommt, sollte gleich am Kreuz Kerpen auf die Autobahn 61 in Richtung Düsseldorf/Mönchengladbach fahren und am Kreuz Jackerath auf die A44 in Richtung Aachen wechseln.

