Aachen/Bochum - Fünf Anhalterinnen in der Region ermordet: Egidius Sch. stirbt in Haft

Aachen/Bochum. Der 2008 von einem Aachener Schwurgericht zu lebenslanger Haft verurteilte Serienmörder Egidius Sch. ist am Sonntagmorgen tot seiner Zelle in der JVA Bochum aufgefunden worden. Er wurde 62 Jahre alt.

Die Polizei Bochum ging am Montag nach der Obduktion des Toten von einem Unfall aus. Sch. habe nach einem Kontakt mit einer Stromquelle in seiner Zelle einen Herzstillstand erlitten. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Es sei auch keine Selbsttötung gewesen, erklärte sein Aachener Anwalt Rainer Dietz. Sein Mandant sollte noch am Mittwoch Besuch von seiner Mutter und seinem Sohn bekommen, berichtete Dietz.

Im Namen der Staatsanwaltschaft bestätigte am Nachmittag Bochums Polizeisprecher Frank Lemanis die morgens bekannt gewordenen Fakten: „Es hat sich um einen Unfall gehandelt“, sagte er unserer Zeitung. Dies gab auch der Sprecher des NRW-Justizministeriums Dirk Reuter an. Lemanis berichtete, der Gefangene habe morgens tot in seinem Bett gelegen.

Ein Sprecher der Justizvollzugsanstalt bestätigte einen Bericht der „WAZ”, nach dem Sch. bei „autoerotischen Praktiken” gestorben sei. Er habe sich in seiner Einzelzelle mit mehreren Kabeln ans Stromnetz angeschlossen.

Der seit vielen Jahren in der JVA Bochum einsitzende ehemalige Krankenpfleger aus Aachen und spätere Versicherungskaufmann hatte seinerzeit bei der Polizei gestanden, die sogenannten „Anhaltermorde“ bei Fahrten in der Aachener Region zwischen 1983 und 1990 begangen zu haben.

Später widerrief er sein Geständnis - dies allerdings ohne Einfluss auf die verhängte lebenslange Haft und die von der Kammer festgestellte „besondere Schwere der Schuld“. Letztere juristische Norm garantierte, dass Egidius Sch. nicht vor einer Frist von 20 Jahren die Möglichkeit hatte, seine Haftdauer gutachterlich überprüfen zu lassen.

Seinerzeit waren die Morde an jungen Frauen als „Diskomorde“ bekannt geworden, da die Opfer nach einer Diskonacht per Anhalter nach Hause fahren wollten – und nie dort ankamen. Der 17 Jahre lang bis zu seiner Verhaftung im August 2007 völlig unbehelligt in einem Reihenhaus in Viersen lebende Versicherungsvertreter war durch eine DNA-Spur aufgeflogen. Die Polizei hatte Spermaspuren gesichert, die man im Nachhinein – als dies technisch möglich wurde – als DNA-Profil in eine Datenbank einspeicherte.

Als Sch. bei einem Schrottdiebstahl Spuren hinterließ, bekamen die Ermittler einen Volltreffer in der Datenbank. Nach seiner Verhaftung gestand der Angeklagte die Vergewaltigungen und anschließenden Morde an Marion G. (1983), Andrea W. (1984), Angelika S. (1984), Marion L. (1987) und Sabine N. (1990).

Den ebenfalls angeklagten Mord an der Schülerin Ulrike K. (1987) bestritt Sch.; einen Anhalterinnenmord von 1990 in Belgien stritt er gleichermaßen ab.