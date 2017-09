König erinnert in Thronrede an Orkanopfer in Karibik

Der niederländische König Willem-Alexander (50) hat in seiner Thronrede den vom Hurrikan schwer getroffenen niederländischen Karibikinseln Mitgefühl und Hilfe zugesichert. „Heute sind unsere Herzen und unsere Gedanken zuallererst bei den Menschen auf Sint Maarten, Saba und Sint Eustatius“, sagte der König gestern in Den Haag. Besonders Sint Maarten war durch den Hurrikan „Irma“ schwer verwüstet worden. Die Niederlande würden die zum Königreich gehörenden Inseln beim Wiederaufbau nicht allein lassen, versprach Willem-Alexander im Rittersaal des Parlaments.

Traditionell verliest der Monarch am dritten Dienstag im September, dem „Prinsjesdag“, die Thronrede zur Eröffnung des parlamentarischen Jahres. Zuvor war er mit seiner Frau, Königin Máxima (46), in der gläsernen Kutsche durch das festlich geschmückte Den Haag vom Palast zum Parlament gefahren.

Bei strahlendem Spätsommerwetter standen Zehntausende Schaulustige entlang der Route und vor dem Palast und winkten der königlichen Familie zu. Das Königspaar und der Bruder des Königs, Prinz Constantijn und seine Frau, Prinzessin Laurentien, zeigten sich anschließend auf dem Balkon des Palastes.

Die Stadt Den Haag hatte ungewöhnlich scharfe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Betonblöcke und Absperrgitter waren entlang der Route aufgestellt. ,,Es gibt sichtbare und unsichtbare Sicherheitsmaßnahmen,‘‘ sagt Terrorexperte Rob de Wijk. ,,Sogar vor meiner Haustür wurden solche Stahlklötze, Roadblocks genannt, platziert. Im vergangenen Jahr standen sie noch nicht da,‘‘ so de Wijk. Das sind die sichtbaren Anti-Terror-Barrieren.

Nach den Unsichtbaren, oder fast Unsichtbaren, muss man ein wenig suchen. Aber dann sieht man sie, die Scharfschützen auf Häuserdächern, die Geheimdienstler in Zivil aber mit Mikrophon im Ohr, die sich massenhaft in die Menschenmenge in der Haager Innenstadt gemischt haben, um jede verdächtige Bewegung im Auge zu behalten. ,,Wie viele Geheimdienstler im Einsatz sind, das weiß nur der Geheimdienst Aivd selbst‘, sagt de Wijk.