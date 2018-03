Region - Frost statt Frühling: Wochenende bringt Schnee und Wind

Region. Der Frühling muss warten: Zum Wochenende wird es wieder richtig kalt - und weiß. Schon der Freitag wird deutlich kühler. Dazu kommen Wind und Regen, der im Osten von Nordrhein-Westfalen bereits am Vormittag als Schnee fällt.

Die Bundespolizei NRW twitterte am Donnerstag vorsorglich: „Freitag die Jacke nicht vergessen und Samstag morgen schön die Einfahrt räumen!”. Am Freitagabend soll auch im Rheinland der Regen in Schnee übergehen. Welche Mengen fallen, lasse sich aber noch nicht genau sagen, erklärte der Deutsche Wetterdienst in Essen. In der Nacht zu Samstag könnten weite Teile von Nordrhein-Westfalen von zwei bis fünf Zentimeter Schnee bedeckt sein.

„Der Samstag wird ungemütlich”, sagte Meteorologe Malte Witt über eisigen Wind und Temperaturen um null Grad. Am Sonntag zeigt sich zwar auch die Sonne, aber frühlingshaft sind die Temperaturen nicht. Erst zu Wochenanfang wird es milder. „Aber mit Nachtfrösten sollte man noch rechnen”, sagte der Meteorologe.

Die Stadt Wuppertal hat wegen der frostigen Aussichten ihren jährlichen „Wupperputz” abgesagt, weil Ufer und Zugänge zur Wupper gefährlich vereist sein könnten. Eine Rekordzahl von über 1900 Freiwilligen wollte mitmachen.