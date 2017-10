Land NRW fördert das Millionen-Projekt

Die Anlage wird im Normalfall 1200 Liter pro Sekunde behandeln – 95 Prozent aller realen Zuflüsse. Die maximal mögliche Wassermenge, die mit Ozon geklärt werden kann, liegt bei 3000 Litern pro Sekunde. Pro Jahr werden in der Ozonungsanlage etwa 25 Millionen Kubikmeter Abwasser behandelt. Das notwendige Ozon wird von drei Generatoren erzeugt, maximal 34 Kilogramm in der Stunde. Zur Anlage gehört auch eine Restozonvernichtung, mit der verhindert wird, dass giftiges Ozon in die Luft gelangt.



Die Baukosten betragen zwölf Millionen Euro, davon wurden 70 Prozent vom Land NRW bezuschusst.