Region - „Friederike” trifft die Region: Wochenmärkte abgesagt, Schulen geschlossen

Region. Das für den Morgen angekündigte Orkantief „Friederike” macht sich bereit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für die Zeit von 7 Uhr morgens an bis zum Abend eine Unwetterwarnung für alle fünf NRW-Regierungsbezirke heraus. Erwartet werden Sturmböen bis zu orkanartigen Böen von 90 bis 130 Kilometern pro Stunde. Bislang entwurzelte der Sturm in der Region jedoch nur ein paar Bäume. Zwei Aachener Wochenmärkte wurden kurzfristig abgesagt.

Schulen und Zoos bleiben teilweise geschlossen

In vielen Schulen der Region findet heute kein Unterricht statt, einige Schulen schließen nach der zweiten Stunde. Das Schulministerium hatte den Schulträgern die Entscheidung überlassen, ob die Schulen öffnen. Bleibe eine Schule geöffnet, könnten aber die Eltern zusätzlich entscheiden, ob sie ihre Kinder zu Hause lieber lassen wollen. Sie müssten dann die Schule informieren, teilte das Ministerium mit.

Schulschließungen wegen Sturmfolgen hatte es etwa Anfang Juni 2014 in weiten Teilen des Ruhrgebietes gegeben. Dort blieben damals etwa in Essen, Mülheim, Herne, Bochum, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel sowie in Neuss die Schulen zu, weil die Verantwortlichen nach einem heftigen Pfingststurm und möglicherweise umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg fürchteten.

Die Feuerwehr riet den Bürgern, am Donnerstag nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Wer sich draußen aufhalte, sollte zumindest Bäume meiden und auf umherfliegende Gegenstände achten. In Köln und Duisburg bleiben die Zoos geschlossen, in vielen Städten wurden die Wochenmärkte abgesagt.

Wochenmärkte bleiben geschlossen

Wie die Stadt Aachen in einer Eilmeldung mitteilte, finden die beiden Wochenmärkte vor dem Rathaus und in Eilendorf auf dem Severinusplatz am Donnerstag aufgrund des aufziehenden Sturmtiefs nicht statt. Der verantwortliche Fachbereich Immobilienmanagement entschied dies kurzfristig im Einvernehmen mit den Marktbeschickern und nach Absprache mit der Feuerwehr. Ab Freitag, 19. Januar, sollen die Wochenmärkte dann wieder wie gewohnt stattfinden.

In der Dürener Innenstadt drohte am Morgen ein Baum umzufallen. Die Veldener Straße wurde deshalb bis etwa 8 Uhr gesperrt. Auch auf der Landstraße 327 musste ein umgestürzter Baum beseitigt werden.

Im Bereich der Polizei Aachen mussten sich die Einsatzkräfte ebenfalls um einige entwurzelte Bäume kümmern. Witterungsbedingte Unfälle gab es bislang nicht. Im Kreis Heinsberg blieb es bislang ruhig. Die Feuerwehr ist aber vorbereitet und in Alarmbereitschaft, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach Einschätzung von Meteorologe Bodo Friedrich ist in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren und Heinsberg zwar mit schweren Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern zu rechnen, aber: „Es ist ein zorniger Wintersturm, aber kein Orkan.“ Für den Nachmittag erwartet er eine schnelle Abschwächung.

Wind ist nicht das einzige, was „Friederike“ im Schlepptau hat. Im Laufe des Vormittags zieht eine Regenfront über die Region, aus der es ab dem Morgen kräftig herunterprasseln wird. Immerhin: Ein Schneesturm ist „Friederike“ nicht. Das Tief soll den vereinzelten Schnee von Mittwoch schnell zum Schmelzen bringen, denn es bringt etwa fünf bis elf Grad warme Luft mit sich, ehe es am Abend wieder kälter werden soll.