Düsseldorf - Frauen stabilisieren Salafisten-Szene: Elf Gefährderinnen in NRW

Düsseldorf.

Frauen spielen in der salafistischen Szene eine entscheidende Rolle als Netzwerkerinnen bei der Verbreitung extremistischer Propaganda. Unter anderem geben sie in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten Anleitungen zur Kindererziehung und zum Unterricht und sind in der „Gefangenenhilfe” aktiv.