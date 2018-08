Düsseldorf - Frau stirbt nach Messerattacke, Verdächtiger auf der Flucht

Düsseldorf.

Eine 36-Jährige ist in Düsseldorf auf offener Straße mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Der Täter habe die Frau am Montagmorgen angegriffen und sei dann geflohen, teilte die Polizei mit. Sie sei noch in eine Klinik gekommen, habe aber nicht mehr gerettet werden können, sagte eine Sprecherin.