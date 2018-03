Düsseldorf - Frau mit Messern im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen

Düsseldorf. Eine mit Messern bewaffnete Frau ist im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen worden. Die 20-Jährige sei zuvor mit der Ankündigung, Polizisten anzugreifen, aus einem Krankenhaus verschwunden, erklärte die Bundespolizei am Montag.

Sicherheitsmitarbeiter der Bahn waren zuerst mit der äußerst aggressiven Frau konfrontiert. „Wenn ich die Hände aus der Tasche ziehe, dann passiert gleich etwas”, habe sie ihnen gedroht.

Hinzugezogene Bundespolizisten forderten die 20-Jährige auf, die Hände aus den Taschen zu nehmen. Tatsächlich habe sie ein Messer griffbereit in ihrer Hand gehalten. Auf der Wache wurde ein weiteres Messer bei ihr gefunden und sichergestellt. Die junge Frau sei am Freitagabend festgenommen, zu einem Arzt und dann in eine Psychiatrie gebracht worden.