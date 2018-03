Köln - Frau in Richtung U-Bahn gestoßen: Angeklagter muss in Psychiatrie

Köln.

Ein 26-Jähriger, der eine amerikanische Touristin in Köln in Richtung einer einfahrenden U-Bahn gestoßen hat, wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das entschied das Landgericht Köln am Dienstag. Der psychisch kranke Mann handelte nach Überzeugung des Gerichts in einem schuldunfähigen Zustand.