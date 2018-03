Köln - Frau absichtlich vor Kölner U-Bahn gestoßen: Urteil erwartet

Köln. Im Prozess gegen einen Mann, der eine Frau in Köln in Richtung einer einfahrenden U-Bahn gestoßen haben soll, werden am Dienstag die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der 26-Jährige steht wegen versuchten Mordes vor dem Kölner Landgericht.

Laut Anklage griff er die US-amerikanische Touristin im vergangenen Juli „heimtückisch” von hinten an. Die Frau hatte Glück: Statt ins Gleisbett vor die ankommende Bahn zu fallen, stürzte sie auf den Bahnsteig der Haltestelle „Dom/Hauptbahnhof” und erlitt lediglich eine Schürfwunde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann vor der Attacke ganz in der Nähe der Amerikanerin auf einer Bank gesessen. Die 18-Jährige soll mit einer Bekannten rund eineinhalb Meter von der Bahnsteigkante entfernt gestanden haben. Als die U-Bahn einfuhr, „entschloss sich der Beschuldigte, die Zeugin vor den Zug zu stoßen“, heißt es in der Anklage. Mit dem Stoß in den Rücken der Frau habe der Mann „ihren Tod billigend in Kauf genommen“.

Neben dem versuchten Mord soll der Angeklagte noch in drei weiteren Fällen Frauen angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft will für den Deutschen die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie beantragen, weil er an paranoider Schizophrenie erkrankt sein soll.

Wegen Erörterungen zu seinem Krankheitsbild fand die Einlassung des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.