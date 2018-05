Karlspreis 2018: Emmanuel Macron in Aachen

Aachen. Der französische Präsident Emmanuel Macron wird in Aachen schon erwartet. Das Programm muss etwas verschoben werden, der Karlspreisträger landete erst gegen 17 Uhr in Teveren.

Ursprünglich sollte er gegen 17.30 Uhr den Aachener Dom besichtigen. Das Programm wird etwa eine Stunde verspätet durchgeführt werden, erklärte Franz Kretschmann, der Pressesprecher des Bistums Aachen.

Nicht nur viele Medienvertreter und Sicherheitskräfte, auch Tihange-Gegner erwarten derweil die Ankunft von Emmanuel Macron in der Kaiserstadt.

Die Polizei kontrolliert die Protestler, die sich besonders gegen Atomkraftwerke aussprechen, die Lage ist aber ruhig.

Wir berichten aktuell weiter.

Der Programmablauf des Macron-Besuches

Der erste öffentliche Auftritt ist am Mittwochabend auf dem Katschhof geplant, im Rahmen des Open-Air-Festivals „Karlspreis Live“. Auf der Bühne wird, nachdem die diesjährigen Jugendkarlspreisträger vorgestellt worden sind, Bernd Mathieu, Chefredakteur unserer Zeitung, Emmanuel Macron live interviewen.

Im Anschluss wird Emmanuel Macron in die Aula Carolina in der Pontstraße gehen, um sich dort mit geladenen Gästen zum Vorabend-Dinner zu treffen.

Am Tag der Preisverleihung selbst wird Emmanuel Macron um 9 Uhr das Pontifikalamt im Aachener Dom besuchen. Später finden trinationale Gespräche im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Marcel Philipp statt, zu denen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko eingeladen sind.

Der Festakt der Verleihung beginnt um 11.15 Uhr im Krönungssaal. Im Anschluss folgt das „Bad in der Menge“ auf dem Katschhof. Bei dieser Gelegenheit will Macron nicht nur die Aachener Bürger begrüßen, sondern auch so viele Hände wie möglich schütteln.

Die Begegnung mit den RWTH-Studenten im neuen Hörsaalzentrum CARL ist zwar nicht öffentlich zugänglich, wird aber ab 14.30 Uhr live auf Phoenix übertragen.