Aachen/Hambach - Fotoprojekt zeigt Menschen und Dörfer im Umfeld des Tagebaus Hambach

Impulsgeber

Andreas Magdanz, Jahrgang 1963, ist neben seiner Arbeit als Fotograf auch als Dozent an der RWTH Aachen und der Hochschule in Hildesheim tätig. Nach 2015 hat er in diesem Jahr erneut eine Gruppe von Studenten in den Hambacher Forst und dessen Umgebung geführt. In den mehrtätigen Fotoexkursion entstünden greifbare Ergebnisse, „die in einem normalen Seminar nicht zu erreichen“ seien, sagt Magdanz. Ein eigenes Fotoprojekt früherer Größenordnung hat er derzeit nicht vor Augen. „An Deutschland habe ich mich ziemlich abgearbeitet. Mal sehen, was die Welt noch zu bieten hat.“