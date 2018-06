Region.

Die Wurm entspringt im Süden Aachens und mündet bei Heinsberg-Kempen in die Rur. Sie ist 57 Kilometer lang und am Ende acht Meter breit. Ein überschaubares Flüsschen also, sein Tal ist seit Jahrtausenden besiedelt. Gegen Ende des Spätmittelalters aber muss in den Orten und Örtchen in ihrem Umfeld in der Evolution etwas schiefgegangen sein.