Düsseldorf - Flusswasser an NRW-Kraftwerken bisher unter dem Temperatur-Grenzwert

Düsseldorf. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben bisher keine Hinweise, dass die Temperaturen der Flüsse durch die Einleitung von Kühlwasser der Kraftwerke den Grenzwert von 28 Grad Celsius überschritten haben.

Das teilten die Bezirksregierungen Köln, Düsseldorf, Münster und Arnsberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) befürchtet Schäden für Fische und Pflanzen in den Flüssen durch die hohen Temperaturen.

Die Betreiber müssen die Aufsichtsbehörden unverzüglich informieren, wenn die Wassertemperatur an den Einleitungen der Kraftwerke die Marke von 28 Grad überschreitet. Sollte sich das Gewässer mehrere Tage nicht abkühlen, müssen sie nach Angaben des Umweltministeriums kurzfristig Gegenmaßnahmen einleiten, etwa indem sie die Leistung der Kraftwerke drosseln.

Werte in der Nähe des Grenzwerts wurden nach Angaben der Bezirksregierung Arnsberg beim Steag-Kraftwerk in Lünen gemessen. Dort sei in der Lippe im Bereich der Kraftwerkseinleitungen ein Durchschnittswert von 27,3 Grad gemessen worden. „Wir hoffen, dass es bei diesen Werten bleibt”, sagte ein Sprecher. Das Kohlekraftwerk produziert unter anderem Strom für die Bahn. Das Unternehmen will das Kraftwerk im kommenden März stilllegen.