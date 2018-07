Düsseldorf - Flughafen-Chaos in den ersten Ferientagen bleibt aus

Düsseldorf.

Das befürchtete Chaos bei den Sicherheitskontrollen vor allem am Düsseldorfer Flughafen ist in den ersten Ferientagen ausgeblieben. „Die Kontrollen sind dank unserer umfassenden Vorbereitungen an beiden Airports reibungslos verlaufen”, teilte der Geschäftsführer des in Düsseldorf und Köln/Bonn beauftragten Sicherheitsdiensts Kötter, Peter Lange, am Montag mit.