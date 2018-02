Düren - Fledermäuse ausgesperrt: Neuer Streit am Tagebau Hambach

Düren.

Es gibt Streit um die geschützte Bechsteinfledermaus im Waldgebiet am Braunkohletagebau Hambach. Die Tiere kommen nach Angaben des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in NRW schon vereinzelt aus ihren Winterquartieren in den Hambacher Wald zurück und stehen quasi vor verschlossener Tür.