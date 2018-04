Frechen - Flammen zerstören Kletterhalle in Frechen

Frechen.

Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag in Frechen im Rhein-Erft-Kreis in einer Kletter- und Boulderhalle gewütet und sie vollständig zerstört. Das „Chimpanzodrome”, das in einem historischen Gebäude untergebracht war, brannte bis auf die Grundmauern ab. Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz.