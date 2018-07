Aachen - Flächenbrände halten Feuerwehr auf Trab

Aachen.

Trotz des kurzzeitigen Regens am Wochenende halten die nach wie vor hohen Temperaturen die Feuerwehr in Stadt und Städteregion weiter auf Trab. Am vergangenen Freitag zählte die Leitstelle der Feuerwehr 29 sogenannte Flächenbrände im gesamten Gebiet von Stadt und Städteregion Aachen.