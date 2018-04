Köln - Fitnessmesse Fibo in Köln gestartet: Neue Geräte und Trainingskonzepte

Köln.

Die weltgrößte Fitnessmesse Fibo ist am Donnerstag mit Neuheiten bei Geräten, Trainingskonzepten und Sportbekleidung in Köln gestartet. Das Angebot der 1133 Aussteller - ein Plus von 11 Prozent - aus 44 Ländern richte sich an „alle Altersgruppen und Fitnessklassen”, betonten die Veranstalter.