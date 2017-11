Informationen

James Newton Howard wurde am 9. Juni 1951 in Los Angeles geboren. Er arbeitet oft mit dem Regisseur M. Night Shyamalan zusammen und schrieb zu sieben von dessen Filmen die Musik. In den 70ern stand er zusammen mit Elton John auf der Bühne, seit den 80ern schreibt er Filmmusik.

Der Komponist geht mit großem Orchester und Chor auf Tour in Europa. Mit der Programm: „Das Beste aus 30 Jahren Hollywood“ ist er am Donnerstag, 30. November 20 Uhr, in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle zu erleben. Karten erhalten Sie beim Kundenservice Medienhaus Aachen.