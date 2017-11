Wittem/NL. Der Ausflug einer Familie aus Euskirchen hat am Dienstagabend in der Region ein unglückliches Ende gefunden. Auf dem Heimweg fing ihr Auto auf der Landstraße zwischen Maastricht und Aachen Feuer. Andere Autofahrer sahen den Brand in dem fahrenden Wagen und warnten die Familie.

Diese konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig an der N278 in Wahlwiller bei Wittem an einer Bushaltestelle abstellen und unversehrt aussteigen. Kurz darauf stand das von ihnen gemietete Auto vollständig in Flammen.



Die Familie musste das Unglück mit ansehen, blieb aber unverletzt. Ihr Gepäck war jedoch nicht mehr zu retten.