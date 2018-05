Viersen - Falsche Dachdecker bestehlen Tornado-Opfer in Viersen

Viersen. Falsche Dachdecker haben den Tornado von Mittwoch für ihre kriminellen Machenschaften ausgenutzt. Bislang ist der Polizei zwei Fälle bekannt, in denen die Betrüger an der Haustür von Tornado-Opfern klingelten und Geld forderten. Doch es blieb nicht nur bei Bargeld.

Am Donnerstag gegen 13.10 Uhr schellten zwei Männer am Haus einer 86-jährigen Frau auf der Wiesenstraße. Sie gaben vor, nach dem Sturm am Hausdach etwas reparieren zu mpssen. Die Seniorin ließ die falschen Dachdecker in ihr Haus. Einer ging ins Obergeschoss, während der Begleiter die Hausbewohnerin im Erdgeschoss in ein Gespräch verwickelte und ihr ein Reparaturangebot in Höhe von mehreren tausend Euro unterbreitete.

Als die Seniorin sagte, dass sie keine Geschäfte ohne Beisein ihrer Kinder abwickeln würde und das Geld nicht habe, verschwanden die Männer fluchtartig. Bis jetzt konnte die Frau noch keinen Diebstahl feststellen. Einer der Männer war etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Er trug ein helles T Shirt und eine braune Cordhose. Sein Begleiter war etwa 1,75 Meter groß und gleichaltrig. Er trug ein blaues gestreiftes Hemd.

Am Freitag wurde bekannt, dass ebenfalls am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr zwei Männer am Haus eines Ehepaars auf der Straße „Am Lützenberg“ klingelten. Die Täter gaben sich auch als Dachdecker aus und wollten ebenfalls Reparaturarbeiten durchführen. Die Masche war ähnlich. Nach dem Verhandlungsgespräch ließ einer der falschen Dachdecker sich gegen Quittung mehrere hundert Euro Vorauszahlung übergeben. Dann verschwanden die beiden Männer.

Später stellten die Senioren fest, dass die betrügerischen Dachdecker zusätzlich zu dem Bargeld Schmuck aus dem Obergeschoss gestohlen hatten. Einer der Verdächtigen war etwa 30 Jahre alt mit dunklen Haaren. Die Verdächtigen sprachen Deutsch.

Hinweise auf die falschen Dachdecker, die eventuell auch noch andernorts aufgetreten sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/3770 entgegen. Die Polizei warnt: Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selber bestellt haben. Im Zweifel rufen Sie die 110.