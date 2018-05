Unwetter wütet über Aachen

Städteregion Aachen. Ein extremes Gewitter der höchsten Kategorie 4 von 4 ist am Dienstagnachmittag durch die Städteregion Aachen gezogen. Etliche Straßen standen unter Wasser, auch in der Aachener Innenstadt.

Der Deutsche Wetterdienst schickte gegen 14 eine offizielle Warnung vor dem Unwetter. Wer in der Städteregion einen erhöhten Aussichtspunkt hatte, konnte die schwarzen Wolken drohend heranrollen sehen. Kurz darauf öffnete der Himmel seine Schleusen. Im Nu liefen etliche Gullies über, Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehr sperrte den Verkehr auf der Adenauerallee.

Auf der Wetterkarte der privaten Wetterseite Eifelwetter.de war zu sehen, dass sich der Schwerpunkt des Gewitters im südlichen Raum Aachen und der Eifel bewegte. In der Aachener Innenstadt war nach dem Unwetter zeitweise der Strom ausgefallen, weil Wasser in eine Trafostation eindrang. Betroffen war die Adalbertstraße im Bereich zwischen C&A und der Peterstraße, der Bereich um den Kaiserplatz und die Aretzstraße. Die Stawag ist vor Ort.

Auch das Aquis Plaza erwischte es schwer, die Einfahrt zur Tiefgarage lief mit Wasser voll, wie Videoaufnahmen zeigen, die auf Sozialen Netzwerken kursieren.

An der RWTH bekamen zahlreiche Studierende nasse Füße - hier strömten die Regenmassen in einen Lernraum.

Gegen 15 Uhr entschärfte der Wetterdienst seine Warnung, nun war „nur“ noch von schweren Gewittern im Raum Aachen und dem Kreis Düren die Rede.

Extrem-Regen und Hagelkörner

Überschwemmungen, Hagelschlag und Sturmböen: Für die kommenden Tage erwarten die Meteorologen in Nordrhein-Westfalen wieder turbulentes Wetter - und das täglich und fast ohne Vorwarnung. So fängt der Dienstag zwar heiter an. Doch dann steigt von Südwesten her die Wahrscheinlichkeit für Unwetter mit heftigem Regen und Hagel.

„Lokale Überschwemmungen sind wahrscheinlich”, hieß es am Montag es einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Sogar Extrem-Regen mit Mengen von mehr als 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde wollten die Experten nicht ausschließen.

Hagelkörner könnten einen Durchmesser von zwei Zentimetern erreichen. Bei Temperaturen von bis zu 31 Grad seien in Gewitternähe starke Windböen möglich. Lokale Unwetter-Gefahren sehen die Experten auch am Mittwoch und Donnerstag bei leicht sinkenden Temperaturen von bis zu 29 Grad.

Bis zum Wochenende soll es warm bleiben. Am Wochenende allerdings bei Temperaturen von 24 bis 26 Grad. „Wesentlich kühler wird es nicht”, sagte DWD-Meteorologe Malte Witt. Für die Jahreszeit bleibe es ungewöhnlich warm.

Der DWD warnt weiterhin vor starker Wärmebelastung. Eine Hitzewarnung galt vorerst bis Dienstagabend. Die Waldbrandgefahr stufte der Wetterdienst am Montag in weiten Teilen NRWs als mittel ein. Am Dienstag soll sie weiter zunehmen und in nordwestfälischen Landesteilen voraussichtlich die zweithöchste Gefahrenstufe erreichen.