Aachen/Nordeifel - Experten sind unsicher, ob der Wolf im Hohen Venn bleiben wird

Aachen/Nordeifel.

Die Meldung sorgte am Wochenende für Aufsehen. Im belgischen Teil des Hohen Venns ist am 28. Juni ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Entsprechende Aufnahmen veröffentlichte der wallonische Umweltminister René Collin am Freitagabend mit dem Hinweis, das Tier sei von französischen Forschern eindeutig als Wolf identifiziert worden.