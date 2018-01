Euregionales Projekt „EMR Connect“ startet mit EU-Fördermitteln Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2018, 17:15 Uhr

Aachen. „Den grenzüberschreitenden Verkehr stärken“ – mit diesem Vorhaben startet der Aachener Verkehrsverbund (AVV) am Donnerstag offiziell in das Projekt „EMR connect“. Dafür stehen über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt 4,6 Millionen Euro zum Ausbau der Mobilität in der Dreiländerregion zur Verfügung.