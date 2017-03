Aachen. „Auf die Messe, fertig, los!“ Mit diesen Worten hatte Andreas Trossmann, Geschäftsführer der Euregio Messen GmbH, Freitagmittag die 31. Euregio Wirtschaftsschau auf dem Aachener CHIO-Gelände eröffnet.

Er musste das nicht alleine tun: Bernhard Paul, Direktor des Circus Roncalli, hatte ihm beim Durchschneiden des roten Bandes geholfen. Zahlreiche Besucher hatten draußen geduldig auf die offizielle Eröffnung des größten Marktplatzes in der Euregio gewartet.

Auf 20.000 Quadratmetern offenbart sich ihnen in den nächsten neun Tagen alles, was das Käuferherz begehrt: 330 Aussteller präsentieren in 18 Themenhallen ihre Produkte.