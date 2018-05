Tag der Verleihung: Emmanuel Macron erhält den Karlspreis 2018

Aachen. Nachdem Emmanuel Macron die Aachener am Mittwoch bereits auf dem Katschhof begrüßt hat, ist es heute soweit: Der Präsident Frankreichs erhält für seine Verdienste um die europäische Einigung den Karlspreis 2018. Der Tag beginnt mit dem Pontifikalamt im Aachener Dom, das um 9 Uhr beginnen soll. Domprobst Manfred von Holtum wird Macron vor der Pforte des Doms in Empfang nehmen.

Bildergalerie Karlspreis 2018: Buntes Rahmenprogramm auf dem Katschhof Mehr zum Thema Bildergalerie Karlspreis 2018: Auftakt des Macron-Besuchs im Aachener Dom

Später finden trinationale Gespräche im Dienstzimmer des Oberbürgermeisters Marcel Philipp statt, zu denen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko eingeladen sind.

Der Festakt der Verleihung beginnt um 11.15 Uhr im Krönungssaal. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei dem Festakt die Laudatio halten. Zu den erwarteten Gästen zählen Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Kroatien, Litauen und der Ukraine. Angesagt haben sich der Karlspreisträger des vergangenen Jahres, der britische Historiker Timothy Garton Ash, und der Karlspreisträger aus dem Jahr 2015, der SPD-Politiker Martin Schulz.

Im Anschluss an die Verleihung folgt das „Bad in der Menge“ auf dem Katschhof. Bei dieser Gelegenheit will Macron nicht nur die Aachener Bürger begrüßen, sondern auch so viele Hände wie möglich schütteln.

Die Begegnung mit den RWTH-Studenten im neuen Hörsaalzentrum CARL ist zwar nicht öffentlich zugänglich, wird aber ab 14.30 Uhr live auf Phoenix übertragen.

Das Karlspreis-Direktorium würdigt Macrons „kraftvolle Vision von einem neuen Europa” und seinen Kampf gegen Nationalismus und Isolationismus. Ausgezeichnet wird Macron als mutiger Vordenker für die Erneuerung des europäischen Traums, wie es in der Begründung hieß.