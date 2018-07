Essen - Es bleibt heiß und trocken, Gewitter in der Eifel möglich

Essen. In weiten Teilen Nordrhein-Westfalens bleibt es auch in den kommenden Tagen heiß und trocken. Damit besteht weiterhin erhöhte Gefahr von Wald- und Flächenbränden. Lediglich im Süden sind ab Mittwochnachmittag Schauer und Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Dabei kann es auch zu Starkregen kommen. In kurzer Zeit könnten 25 bis 40 Liter Wasser pro Quadratmeter niederprasseln. Auch Hagel sei möglich. Das Gewitter fängt den Angaben zufolge in der Eifel an und zieht Richtung Sauerland.

Noch unsicher ist, ob es dort auch am Donnerstag gewittert. Für DWD-Meteorologin Yvonne Tuchscherer steht aber fest: „In der Nordhälfte herrscht die Woche über Trockenheit.” Ab Freitag dann auch wieder landesweit. Die Temperaturen steigen an allen Tagen auf 28 bis 30 Grad. Die Expertin geht davon aus, dass das Wetter bis mindestens Dienstag warm und trocken bleibt.